Фотографа Сельчука Акара лишили аккредитации после матча на US Open

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Фотограф Сельчук Акар, который был лишен аккредитации на Открытый чемпионат США по теннису (US Open) после матча с участием россиянина Даниила Медведева, считает это решение линчеванием. Об этом он рассказал газете Daily Mail.

Встреча между Медведевым и французом Бенжаменом Бонзи в первом круге US Open прошла в понедельник и завершилась поражением россиянина.

"Я жертва в этой ситуации и ни в чем не виноват, - сказал Акар. - Этот инцидент уже превратился в линчевание, и, хотя я и не виноват, я сильно пострадал. Если там есть камера, если за ней следят, это покажет, что я дважды возвращался к представителю службы безопасности и не выходил, пока он не сказал, что матч остановлен".

В третьем сете на матчболе Бонзи игру не могли возобновить на протяжении шести минут. Француз подал первый мяч в сетку, после этого на корт выбежал фотограф, который подумал, что игра завершилась. Из-за помехи судья вернул Бонзи право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. Зрители поддержали россиянина, начав освистывать арбитра за принятое решение.

После завершения третьего сета Акар покинул место проведения встречи в сопровождении службы безопасности. Позднее организаторы US Open лишили фотографа аккредитации.