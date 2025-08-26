"Рубин" уступил красно-белым со счетом 0:2 в матче шестого тура РПЛ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" не является самой неприятной командой в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал футболист казанского "Рубина" Дардан Шабанхаджай.

В субботу "Рубин" уступил "Спартаку" на своем поле со счетом 0:2 в матче шестого тура РПЛ.

"Нет, я не могу сказать, что "Спартак" самая неприятная команда для всех в РПЛ. В матче с ними у нас не было достаточно шансов в атаке, они реализовали два момента, забили, - сказал Шабанхаджай. - Если выделять игроков у соперника, то это Эсекьель Барко, он действительно был хорош".

Спартак" с 8 очками в 6 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" располагается на 5-й позиции, набрав 10 очков.