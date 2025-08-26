Вячеслав Козлов покинул пост главного тренера "Сочи" спустя полтора месяца после назначения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация с увольнением Вячеслава Козлова с поста главного тренера "Сочи" не обрадовала руководство Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом рассказал президент турнира Алексей Морозов.

"Сочи" объявил об отставке Козлова 19 июля. О его назначении стало известно 3 июня.

"Сначала подписывают тренера, потом расторгают без участия в тренировочном процессе, - сказал Морозов. - Это был его шанс проявить себя, это нас не радует. Но мы понимаем, что приходит новое руководство, новая метла по-новому метет".

Новым главным тренером "Сочи" стал Владимир Крикунов.