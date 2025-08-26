В КХЛ заявили, что долги "Витязя" практически погашены

Ранее "Витязь" исключили из числа участников КХЛ до 2030 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" практически погасил свои задолженности. Об этом рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

"Когда мы узнали, что они могут сняться, мы пытались им помочь, дали время распределить игроков, - сказал Морозов. - У клуба оставались долги. Сейчас они практически погашены, остался небольшой хвостик. В начале сентября на совете директоров будет решение по распределению средств за сезон, "Витязь" тоже в этой доле".

"Все гарантии мы проверяем тщательно, - продолжил глава КХЛ. - Это не отписка. Наши службы проверяют, есть ли там доходы. "Витязь" предоставил хорошие гарантии от российской компании. Сомнений не было, но случилось то, что поменялось руководство, направление развития".

Весной КХЛ сообщала о том, что подмосковный "Витязь" отправил в лигу гарантии участия в следующем сезоне. 24 июня КХЛ объявила, что "Витязь" не сыграет в чемпионате сезона-2025/26, позднее стало известно, что команда не примет участия в чемпионатах до 2030 года. Ранее ТАСС сообщал, что клуб прекратит существование из-за недостатка финансирования.