О конкретных планах будет объявлено в сентябре

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Японский бокс может прекратить свое существование, если не будут приняты меры по повышению безопасности спортсменов. Об этом заявил глава Японской боксерской комиссии (JBC) Цуёси Ясукоти в интервью агентству AFP.

Ранее сообщалось о смерти двух японских боксеров - Сигэтоси Котари и Хиромасы Уракавы, обоим было по 28 лет. Спортсмены получили серьезные травмы, выступая на турнире, проходившем 2 августа в Токио. Боксеры перенесли операции на мозге, но скончались 8 и 9 августа соответственно.

Глава организации отметил, что наступил "решающий момент", когда японский бокс, который "существует уже 100 лет, потенциально может исчезнуть", если не будут предприняты радикальные шаги, чтобы сделать его более безопасным. "Если мы не улучшим ситуацию, этот вид спорта не сможет существовать", - отметил Ясукоти.

Согласно AFP, японские власти проводят расследование причин гибели спортсменов, обсуждаются также меры по предотвращению новых подобных трагедий. Рассматривается, в частности, введение анализов мочи для определения степени обезвоживания спортсменов, а также ужесточение правил в отношении сгонки веса. Агентство поясняет, что обезвоживание, вызванное быстрой потерей веса, считается одним из факторов, повышающих риск кровоизлияния в мозг. Как заявил Ясукоти, о конкретных планах будет объявлено уже в сентябре.