Напарник Наговициной проходит лечение в Тюмени и не выходит на контакт

Серьезных травм у него нет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Напарник российской альпинистки Натальи Наговициной Роман Мокринский проходит лечение в Тюмени и ни с кем не контактирует. Об этом ТАСС сообщил глава Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной отменена из-за погодных условий. Мокринский был в группе с Наговициной. Позднее спасатели его эвакуировали.

"Роман сейчас находится в Тюмени. Обморожения у него нет, серьезных травм и проблем со здоровьем нет. Он проходит лечение, ни с кем не выходит на контакт", - сказал Гайнуллин.

Ранее стало известно, что транспортировать российскую альпинистку с пика Победы невозможно. Наговицына не может передвигаться из-за сломанной ноги и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. На несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму.