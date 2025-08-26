Он выступает за "Галатасарай" с февраля 2025 года

ТАСС, 26 августа. Московский "Спартак" принял решение отказаться от трансфера колумбийского футболиста Карлоса Куэсты из турецкого "Галатасарая". Об этом сообщил "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Derin Gala 1905.

Причины, по которым переход защитника не состоится, не уточняются. Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Галатасарай" успешно завершили переговорный процесс, а сам игрок принял предложение от красно-белых.

Куэсте 26 лет, он перешел в "Галатасарай" в феврале 2025 года. В составе команды игрок провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с клубом защитник стал победителем чемпионата и Кубка Турции.

За сборную Колумбии Куэста принял участие в 23 матчах. Защитник является серебряным призером Кубка Америки (2024).