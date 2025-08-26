Двадцать российских дзюдоистов примут участие в юношеском первенстве мира в Софии

Соревнования пройдут с 27 по 31 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двадцать россиян выступят на юношеском первенстве мира по дзюдо среди спортсменов до 18 лет в Софии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Соревнования пройдут с 27 по 31 августа на татами универсального зала "Asics Arena", за награды поборются свыше 400 дзюдоистов из более 60 стран. Сборная России примет участие как в личном, так и в командном микс-турнире. На прошлогоднем первенстве, которое проходило в столице Перу Лиме, россияне заняли первое место в медальном зачете с тремя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

"В качестве действующего победителя первенства мира в этой возрастной категории в Софии выступит Алексей Топтыгин, сменивший весовую категорию на до 55 кг, а также обладатели золота первенства Европы в Македонии Рахим Хамхоев (до 66 кг), Надежда Мишенькина (до 44 кг), Айшат Алиева (до 63 кг) и Валерия Козлова (до 52 кг), призеры юношеского Евро Илья Топтыгин (до 55 кг), Тимур Алиев (до 81 кг), Абдула Сулейманов и Апти Уциев (оба - до 90 кг), Денис Кулигин (свыше 90 кг), Эмилия Сайфутдинова (до 40 кг), Полина Фурман (до 52 кг) и Екатерина Жданова (до 57 кг)", - сообщили в пресс-службе.

Также на турнире выступят Муслим Котиев (66 кг), Атхан Бичоев (73 кг), Рамазан Хидиров (81 кг), Софья Захарова (48 кг), Анастасия Белова (57 кг), Владислава Козонова и Александра Репях (обе - свыше 70 кг).

Личные состязания юношеского первенства мира продлятся четыре дня, командный турнир состоится 31 августа.

В 2015 году в Софии состоялось первенство Европы среди кадетов, в 2018 году - аналогичный юниорский турнир, в 2022 году - взрослый чемпионат Европы.