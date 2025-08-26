В марте 2022 года "Формула-1" досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. "Росгонки" обратились с иском в Высокий суд Англии и Уэльса из-за разрыва контракта на проведение Гран-при России в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщила газета The Telegraph.

Российская сторона требует 50 млн за нарушение условий контракта и обвиняет руководство турнира в политизации спорта.

В суде подтвердили ТАСС информацию об иске.

В марте 2022 года "Формула-1" досрочно разорвала контракт на проведение Гран-при России. Этап "Формулы-1" в Сочи проводился ежегодно с 2014 по 2021 год.