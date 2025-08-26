Тренер сборной считает, что следующий сезон для российских гребцов будет сложнее

Кирилл Шамшурин связал это с выступлением спортсменов на разных континентах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следующий сезон будет сложнее текущего для российских каноистов и байдарочников из-за того, что им придется выступать на разных континентах. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин.

Ранее российские спортсмены вернулись с чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Италии. Россияне завоевали две золотые и две бронзовые медали.

"Следующий сезон будет еще сложнее в плане допуска. Нам придется выступать на всех соревнованиях, в том числе и на других континентах. Я надеюсь, что политическая ситуация улучшится, и нас везде будут допускать", - сказал Шамшурин.

Чемпионат мира в Италии проходил с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступали на мировом первенстве в нейтральном статусе.