Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединятся к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Парламент Индонезии одобрил предоставление гражданства четырем российским хоккеистам, чтобы они смогли усилить национальную сборную. Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на министерство молодежи и спорта республики.

По его информации, Савелий Молчанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединятся к сборной Индонезии в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне 2025 года.

В ведомстве рассчитывают, что усиление индонезийской команды за счет российских спортсменов повысит шансы сборной азиатского государства на Играх Юго-Восточной Азии и других крупных международных соревнованиях.