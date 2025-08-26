Всего на турнире смогут выступить восемь россиян

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий и еще семь российских шахматистов смогут принять участие в Кубке мира. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В турнире примут участие 206 спортсменов. Помимо Непомнящего, в список участников соревнований из россиян попали Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер, Арсений Нестеров.

Турнир пройдет с 30 октября по 27 ноября в Гоа (Индия).

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Действующим обладателем Кубка мира является Карлсен.