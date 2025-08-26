Ему было 68 лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка СССР по хоккею с мячом Николай Усольцев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Сегодня утром, 26 августа, в Осло на 69-м году жизни скончался мастер спорта международного класса и обладатель Кубка СССР Николай Усольцев. Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Анатольевича", - говорится в сообщении.

Усольцев дебютировал за кемеровский "Кузбасс" в сезоне-1974/75, спортсмен отыграл в команде семь сезонов. В 1981 году Усольцев перешел в московское "Динамо", с которым стал трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов СССР, а также обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР Усольцев трижды становился победителем международного турнира на приз газеты "Советская Россия", а также побеждал на чемпионате мира среди юниоров.