Давлетшин сменил Зыбина на посту главного тренера женской сборной России по хоккею

Во вторник в Новогорске стартовал сбор женской национальной команды, который продлится до 31 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Валерий Давлетшин сменил Александра Зыбина на посту главного тренера женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Зыбин возглавлял сборную России с 2022 года.

Во вторник в Новогорске стартовал сбор женской национальной команды. Он продлится до 31 августа. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.

Давлетшину 61 год, ранее он работал в качестве помощника главного тренера женской сборной России. С 2022 года специалист возглавляет уфимскую команду Женской хоккейной лиги "Агидель", которую в прошлом сезоне привел к чемпионству. Под его руководством клуб также стал победителем турнира в 2023 году.