Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Антон Слепышев подписал полноценный контракт с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года. 31 июля Слепышев подписал пробный контракт с "Динамо" до 25 августа.

Слепышеву 31 год, с 2018 года он выступал за столичный ЦСКА. В составе армейцев форвард выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Игрок перешел в "Динамо" в мае 2024 года, в сезоне-2024/25 он провел за "Динамо" 29 матчей, забросив 5 шайб и сделав 2 голевые передачи.

Вместе со сборной России хоккеист стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.