Защитник петербургской команды вошел в состав сборной Бразилии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 гдоа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" поддерживает решение капитана команды и защитника Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии по футболу, в клубе были готовы к тому, что он перестанет быть легионером. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Зенита".

Ранее Сантос попал в состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. В агентстве игрока заявили ТАСС, что Сантос примет приглашение. Помимо Сантоса, в состав вошел полузащитник "Зенита" Луис Энрике.

"Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны - это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды", - сообщили в пресс-службе.

"Очевидно, это демонстрирует силу нашего чемпионата, когда сразу два игрока вызваны в национальную сборную Бразилии - у молодых российских игроков есть возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса. Тот факт, что Дуглас теперь будет считаться легионером, принимаем как данность, повторимся, мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы - рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне", - добавили в клубе.

В феврале Дуглас Сантос вошел в расширенный состав сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира, но в окончательный список не попал. Партнер международной юридической компании Sila Lawyers Михаил Прокопец тогда рассказал ТАСС, что защитник вновь будет считаться легионером в Мир - Российской премьер-лиге и не сможет сыграть за сборную России в случае появления на поле. Сборная Бразилии в ночь на 5 сентября по московскому времени примет команду Чили, а в ночь на 10 сентября на выезде сыграет с боливийцами.

В Sila Lawyers уточнили, что по общему правилу Международной федерации футбола (ФИФА) допускается только одна смена спортивного гражданства. В случае Дугласа Сантоса она произошла 6 ноября 2024 года - с бразильского на российское. Однако из этого правила есть одно исключение: если футболист не провел за новую сборную ни одного матча (официального или неофициального), то допускается обратная смена спортивного гражданства. Для этого Сантосу нужно обратиться в ФИФА, без решения которой защитник не сможет играть за бразильскую сборную.

О Сантосе

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. 21 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За сборную России защитник не провел ни одного матча, а за национальную команду Бразилии сыграл в товарищеской встрече с панамцами (2:0) в 2016 году.