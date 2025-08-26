Петербургская команда с 9 очками возглавляет турнирную таблицу группы A

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 5:3 в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Оренбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Глушенков (2-я, 56-я минуты), Александр Ерохин (12), Дуглас Сантос (22) и Матео Кассьерра (43, с пенальти). У проигравших отличились Владан Бубанья (24), Алексей Татаев (32) и Ацамаз Ревазов (66).

"Зенит" одержал третью победу в турнире и с 9 очками занимает 1-е место в группе A. "Оренбург" набрал 3 очка и располагается на 3-й строчке. В следующем туре "Зенит" 17 сентября примет грозненский "Ахмат", "Оренбург" 16 сентября дома сыграет с казанским "Рубином".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).