В раунде плей-офф квалификации команда из Алма-Аты в серии пенальти победила шотландский "Селтик"

АЛМА-АТА, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" в серии пенальти обыграл шотландский "Селтик" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в общий этап турнира. Встреча прошла в Алма-Ате.

Первый и ответный матчи завершились со счетом 0:0. В серии пенальти "Кайрат" одержал победу со счетом 3:2. В составе "Кайрата" полный матч провел российский защитник Егор Сорокин.

"Кайрат" стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться "Астана". "Селтик" сыграет в общем этапе Лиги Европы.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, Лиги Европы - 29 августа. Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы - 24 сентября.