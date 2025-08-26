Во время инцидента никто не пострадал

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Мотоцикл спортсмена вылетел с трассы в сторону детей-болельщиков во время спидвей-гонки в городе Октябрьский в Башкирии, никто не пострадал. Об этом сообщают организаторы соревнований АНО СТК "Башкирия" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Опасное падение Егора Щурина, с перелетом мотоцикла через надувные борта. Уважаемые болельщики, просим вас соблюдать осторожность. Не оставляйте без присмотра детей и будьте внимательны сами. Находиться у ограждения во время заездов опасно для жизни и здоровья", - сообщили организаторы мероприятия.

На странице сообщества также размещено видео момента падения спортсмена, на котором видно, как мотоцикл перелетает через ограждения трассы, и в этот момент в сторону бегут дети, стоявшие рядом. В результате мотоцикл повис на ограждении, юные болельщики не пострадали.