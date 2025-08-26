Ярославская команда впервые стала обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии челябинский "Трактор"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. За 10 дней до начала нового сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве представили документальный фильм "Кубок Гагарина. Верить в мечту" о первой в истории победе ярославского "Локомотива", который можно будет с 28 августа посмотреть в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск". Герои картины вспомнили о перипетиях финальной серии минувшего сезона.

До этой поры показ документального кино обычно сопровождался антуражем в виде обилия звезд в кинотеатре наподобие "Октября". Кино про успех "Локомотива" показали в кинотеатре "Москино Музеон" в рамках фестиваля, посетить который мог каждый и абсолютно бесплатно.

Год назад вышло похожее кино, описывавшее победу в Кубке Гагарина магнитогорского "Металлурга". Отмечалось, насколько сложно было тогда творческой группе работать с "Локомотивом", учитывая известную закрытость ярославского клуба. В этот раз стоит признать, что удалось получить разные взгляды на тот финал: как со стороны "Локомотива", так и со стороны челябинского "Трактора".

"Что касается "Локомотива", то с учетом его пути к финалу и прошлогоднего их поражения нам предстояло словно пробиваться через стену, просить расставить камеры в раздевалках", - рассказал перед показом режиссер картины Дмитрий Вингурский.

Большой удачей для создателей фильма было то, что им удалось уговорить принять участие в съемках самого полезного игрока плей-офф Александра Радулова. Года два-три назад об этом можно было только мечтать.

"Александр, и это было видно, с той поры смягчился, все же сказывается время. Мы приятно удивились, что для съемок они пригласили нас к себе домой", - рассказал ТАСС Вингурский. Причем создатели картины беседовали не только с самим игроком, но и с его женой.

Не без слез

Помимо Радулова, в фильме приняли участие главные тренеры игравших в финале "Локомотива" и "Трактора" Игорь Никитин и Бенуа Гру, признанный лучшим вратарем сезона голкипер железнодорожников Даниил Исаев, лучший снайпер плей-офф Максим Шабанов из "Трактора", ряд других хоккеистов. Также воспоминаниями о том, что было три месяца назад, делились мать Исаева, отец нападающего "Локомотива" Максима Березкина, болельщики обеих команд.

Слова участников финала о голах, столкновениях на льду чередовались с эпизодами игр и послематчевыми комментариями. Хоккейные журналисты, пришедшие на показ, могли найти там и себя. У зрителей была возможность и оказаться прямо в гуще событий: от лица судьи они могли наблюдать за диалогом с разгоряченными игроками, в том числе и с Радуловым. Никитин в фильме отмечал его энергию, наэлектризованность.

Органично в фильм вписался и вратарь "Трактора" Зак Фукале. С согласия челябинского клуба авторы кино включили в картину моменты, когда хоккеисты "Трактора" после матча разговаривали друг с другом без тренеров на повышенных тонах. И в одном из эпизодов канадец "пихал" партнерам за недостаточную агрессивность у чужих ворот.

Особняком в фильме стоит тема авиакатастрофы "Локомотива" 7 сентября 2011 года, произошедшая при вылете из Ярославля на первый матч того сезона. Та команда считалась одной из сильнейших в истории клуба, претендовала на победу в КХЛ. Слезы наворачивались при кадрах, когда президент КХЛ Александр Медведев 14 лет назад объявил об этом на льду арены в Уфе. И вслед за этим было показано, как Кубок Гагарина игроки "Локомотива" привезли к мемориалу на том месте, где разбился самолет.

"Можно сказать, что теперь история замкнулась, это история потери и боли", - сказал режиссер картины.

Уже скоро, 5 сентября, "Локомотив" и "Трактор" встретятся в первом матче 18-го по счету сезона КХЛ и разыграют Кубок открытия.