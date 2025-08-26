В раунде плей-офф квалификации норвежская команда оказалась сильнее австрийского "Штурма"

ТАСС, 26 августа. Норвежский "Будё-Глимт" со счетом 1:2 уступил австрийскому "Штурму" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, но вышел в общий этап турнира. Встреча прошла в Австрии.

Первый матч завершился победой "Будё-Глимт" со счетом 5:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. Российский голкипер "Штурма" Даниил Худяков пропустил матчи из-за травмы. Австрийский клуб сыграет в общем этапе Лиги Европы.

В общем этапе Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами в составе. За казахстанский "Кайрат" выступает защитник Егор Сорокин, во французском "Пари Сен-Жермен" играет вратарь Матвей Сафонов, в "Монако" - полузащитник Александр Головин.

Еще одним участником общего этапа Лиги чемпионов стал кипрский "Пафос", который обыграл сербскую "Црвену Звезду" (2:1, 1:1). Последние четыре команды основного этапа турнира определятся по итогам матчей раунда плей-офф квалификации, которые пройдут в среду. Всего в общем этапе сыграют 36 клубов.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, Лиги Европы - 29 августа. Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы - 24 сентября.