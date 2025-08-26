Исполняющий обязанности министра спорта региона Валерий Сирюшов отметил, что контрольно-дисциплинарный комитет областной федерации футбола выясняет все обстоятельства произошедшего

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Драка произошла во время игры чемпионата Белгородской области в Губкине. Болельщик одноименной команды травмировал тренера гостей, сообщил исполняющий обязанности министра спорта региона Валерий Сирюшов.

"В рамках чемпионата Белгородской области в матче между командами "Губкин" (г. Губкин) и "Каскад" (п. Чернянка) произошел конфликт между игроками. В ходе инцидента на поле выбежал болельщик, который нанес травму представителю чернянского футбольного клуба - тренеру команды С. С. Цвелеву. В настоящее время контрольно-дисциплинарный комитет областной федерации футбола выясняет все обстоятельства произошедшего. Для принятия дисциплинарных мер в отношении виновных запрошены рапорты у официальных лиц матча", - написал Сирюшов в комментарии под постом главы региона Вячеслава Гладкова, отметив, что ситуация взята на контроль министерством спорта области.

Исполняющий обязанности министра поделился данной информацией, отвечая на обращение жителя Чернянки по имени Алексей. Тот сообщил, что в субботу болельщики команды из Губкина во время игры областного чемпионата выбежали на поле и избили детей из Чернянки и их тренера. При этом на игре отсутствовали полицейские, что, по мнению автора обращения, строго запрещено. Алексей высказал ряд претензий по работе областной футбольной федерации и предложил задуматься о его смене.

Сирюшов в свою очередь сообщил, что на игре присутствовали сотрудники частной охранной организации, и это не противоречит регламенту данных соревнований. Глава регионального Минспорта отметил, что взрослые мужские соревнования проводятся федерацией на платной основе, а средства идут на организацию и проведение других турниров. Детско-юношеские же соревнования проводятся на бесплатной основе. По фактам коррупции или предвзятости судей чиновник предложил обращаться в министерство или областную федерацию футбола.