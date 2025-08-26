Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа заплыва через Босфор, но на финише он не появился

СТАМБУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Супруга пропавшего после заплыва через Босфор в Турции россиянина Николая Свечникова улетела в Россию. Об этом ТАСС сообщила ее родственница Алена Караман.

"Да", - ответила собеседница агентства на вопрос корреспондента ТАСС, улетела ли супруга пловца в Россию.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. Спасатели продолжают поиски Свечникова.