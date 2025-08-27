Первый круг соревнований преодолели 10 россиянок

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Захарова обыграла представительницу Армении Элину Аванесян в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Захаровой, выступающей на турнире без номера посева. Во втором круге она сыграет против Лауры Зигемунд из Германии, которая ранее победила россиянку Диану Шнайдер.

Во второй круг US Open пробились 10 россиянок. Борьбу за титул продолжают Захарова, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова. На старте турнира, помимо Шнайдер, проиграли Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева.

Захаровой 23 года, она занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Аванесян 22 года, она располагается на 103-й позиции мирового рейтинга. В ее активе нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема теннисистка дважды доходила до четвертого круга - на Открытом чемпионате Франции (2023, 2024). Летом 2024 года Аванесян сменила российского спортивное гражданство на армянское.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).