Гришин рассказал, что предложение возглавить клуб КХЛ "Нефтехимик" стало неожиданностью

Специалист возглавил команду 4 июня

ТАСС, 27 августа. Предложение стать главным тренером нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" стало неожиданностью для Игоря Гришина. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

О назначении Гришина стало известно 4 июня. Прошлый сезон он работал главным тренером в петербургском "Динамо", которое выступает в Олимбет - Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

"Когда меня назначили в "Спартаке" (в 2022 году - прим. ТАСС), это произошло неожиданно, я и не ожидал такого решения, - сказал Гришин. - Но в команду зашел уверенно, без волнения. Результат, который получится, - жизненный профессиональный опыт. Конечно, все хотят работать на более высоком уровне, но работая в ВХЛ, я не ждал каждый день, что меня пригласят в КХЛ. Работал там, где работал, и стремился показать результат. Приглашение в "Нефтехимик" тоже было неожиданным, у меня был контракт с "Динамо". Руководство, понимая, что это шаг вперед, пошло мне навстречу, мы расстались хорошо, мне пожелали удачи. Но, повторюсь, работая в "Динамо", я не сидел и не ждал, когда же меня пригласят в КХЛ. Сейчас хочется зацепиться за этот шанс".

Гришину 59 лет, в прошлом сезоне петербургское "Динамо" под его руководством заняло второе место в регулярном чемпионате ВХЛ и дошло до полуфинала плей-офф, где уступило будущему чемпиону - нижегородскому клубу "Торпедо-Горький" (3-4).

В ноябре 2022 года Гришин стал главным тренером московского "Спартака". Во главе красно-белых он выиграл восемь матчей из первых девяти. В феврале 2023-го руководство "Спартака" приняло отставку Гришина, после чего специалист вернулся в воскресенский клуб ВХЛ "Химик", который возглавлял с июня 2022-го. Ранее Гришин также работал в качестве тренера в командах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная армия" (Москва) и "Толпар" (Уфа), клубе "Рязань" из ВХЛ и в юниорской сборной России.

В прошлом сезоне "Нефтехимик" не смог пробиться в плей-офф КХЛ. Предстоящий розыгрыш нового регулярного чемпионата команда начнет 7 сентября домашним матчем против череповецкой "Северстали".