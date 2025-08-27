Борьбу завершили Даниил Медведев, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Борьбу за титул в мужском и женском одиночных разрядах Открытого чемпионата США по теннису (US Open) продолжают 13 спортсменов из России.

В мужском разряде во второй круг вышли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. В стартовом матче проиграл только Даниил Медведев.

Из российских теннисисток в следующий раунд турнира прошли Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова. На старте турнира проиграли Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева.

Открытый чемпионат США по теннису - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне, который завершится 7 сентября. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующими победителями являются итальянец Янник Синнер и представительница Белоруссии Арина Соболенко.