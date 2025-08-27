Глава соревнований пожелал футболистам долгой карьеры

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Медиалиги Николай Осипов не исключает, что в будущем аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду станут гостями турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

38-летний Месси является восьмикратный обладателем "Золотого мяча", он выступает за американский "Интер Майами". 40-летний Роналду, играющий за "Аль-Наср", имеет в активе пять "Золотых мячей".

"Мне кажется, что Лионель Месси, что Криштиану Роналду - люди, которые чуть больше, чем крутые футболисты. Их будущее похоже на историю с Дэвидом Бекхэмом, когда он остался большим человеком внутри футбола как функционер, - сказал Осипов. - Я думаю, что каждый из них по такому же пути развития своей карьеры пойдет, вряд ли в статусе футболиста мы сможем увидеть где бы то ни было. А в статусе приглашенного гостя - было бы очень круто, мне кажется".

"Но я хочу пожелать им как можно дольше продолжать футбольный путь. Потому что каждый матч с их участием - отдельный инфоповод. Я с удовольствием смотрю и на Роналду, и на Месси, когда это комфортно для российской жизни. Поэтому пусть подольше поиграют, мы будем продолжать развиваться, тогда, даст бог, мы станем больше, они станут старше, наши пути соприкоснуться", - добавил Осипов.