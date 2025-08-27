Вице-президент организации Александр Пятницин отметил, что лишь в некоторых странах к этому вопросу относятся более строго

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ограничить горные восхождения для всех желающих невозможно, но необходимо рассмотреть вопрос лицензий. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Можно думать о лицензиях, - сказал Пятницин. - Но ограничить восхождения практически невозможно. Турфирмы организуют восхождения для всех, кто решил идти в горы. Никаких специальных лицензий, как правило, для этого не нужно. Только в некоторых регионах мира к этому относятся более строго".

Российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя. 27 августа МЧС Киргизии официально признало Наговицину без вести пропавшей.