Рой Джонс назвал бокс одним из главных видов спорта в мире

27 августа отмечается Международный день бокса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бокс является одним из главных видов спорта в мире, он воспитывает правильные качества. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

27 августа отмечается Международный день бокса.

"Бокс - один из главных видов спорта в мире, - сказал Джонс. - Он воспитывает в подростках важные качества - честность, силу, характер. По всему миру боксом занимаются миллионы человек, и наша задача - продолжать популяризировать наш любимый вид спорта".

Праздник был учрежден в 2017 году, а в 2018 году признан Международной ассоциацией бокса (IBA). Его цель - популяризация спорта, сохранение исторических традиций и привлечение внимания к ценностям честной борьбы. История праздника связана с символичной датой - именно 27 августа 1974 года в Гаване состоялся первый чемпионат мира по боксу. Как правило, в рамках торжественных мероприятий организовываются массовые тренировки, соревнования, мастер-классы и флешмобы. По словам организаторов праздника, Международный день бокса призван подчеркнуть, что бокс - это не только соревнования, но и инструмент воспитания дисциплины, силы характера и взаимного уважения.