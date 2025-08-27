Футболист Зобнин надеется, что "Спартак" обретет стабильность в ближайших матчах

Команда имеет серию побед из трех матчей

ТАСС, 27 августа. Московскому "Спартаку" не хватает стабильности в начале сезона, но в последних матчах футболисты смогли немного исправить ситуацию. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Во вторник "Спартак" разгромил "Пари Нижний Новгород" (4:0) в матче кубка страны, продлив победную серию до трех игр.

"Эмоции от этого, конечно, не позитивные, - ответил Зобнин на вопрос о неудачном старте сезона для "Спартака". - Постепенно ситуация исправляется. Мы работаем и стараемся улучшать свою игру. Все понимают, что надо исправлять ситуацию, надеюсь, что мы это сделаем и поднимемся выше".

После шести туров чемпионата России на счету "Спартака" 8 очков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице национального первенства.