Рублев отметил, что не может осуждать Даниила Медведева за поведение на US Open

Во время матча первого круга у Медведева возник конфликт с судьей

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев считает, что не может осуждать соотечественника Даниила Медведева за поведение на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), поскольку иногда ведет себя таким же образом. Комментарий Рублева приводит портал Tennis.

В матче первого круга Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе Бонзи на корт выбежал фотограф, поскольку подумал, что игра завершилась. Француз подал первый мяч в сетку, но из-за помехи судья вернул ему право на первую подачу, что возмутило Медведева, который подбежал к арбитру прояснить возникшую ситуацию. В ходе разговора российский теннисист резко высказался в сторону судьи, намекнув, что он заинтересован в скорейшем завершении матча. После игры россиянин разбил свою ракетку.

"Я не являюсь хорошим примером, который может что-то сказать, потому что то, как я себя часто веду, тоже не является хорошим примером. Как я могу судить кого-то, если сам иногда веду себя так же? И как я могу судить того, кто был первой ракеткой мира и победителем турнира Большого шлема?" - сказал Рублев.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.