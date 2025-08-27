Также он намерен заняться изучением греческого языка

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович хочет выучить еще несколько языков, в том числе русский. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции после матча Открытого чемпионата США по теннису (US Open)

В первом круге US Open Джокович обыграл американца Лёнера Тьена со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.

"Выучить все языки сложно, однако я хочу выучить еще несколько. У меня есть намерение выучить греческий, русский. Может быть, еще немного усовершенствовать свой испанский. Так что у меня впереди еще несколько лет изучения языка, но мне это нравится", - сказал Джокович.

Он также похвалил российскую теннисистку Анну Блинкову, владеющую семью языками: "Благодаря теннису есть возможность учить языки, ведь турниры проходят в разных странах. Это глобальный вид спорта и один из самых универсальных с точки зрения языков. Блинкова молодец, что пользуется возможностью".

38-летний Джокович располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. На его счету 100 титулов ATP, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.