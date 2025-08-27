Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны подойти с холодной головой к отборочному турниру на Олимпийские игры 2026 года. Такое мнение высказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

"Стальных нервов, потому что это будет очень ответственно, - ответила Туктамышева на вопрос, что бы она пожелала Петросян и Гуменнику в преддверии отборочного турнира. - Хочется, чтобы эта ответственность ушла на второй план, потому что нужно отнестись к этому как к обычному старту, идти с холодной головой".

"Они профессионалы своего дела, набили шишки в определенном плане. У них есть прекрасные тренерские коллективы, которые знают, как подводить спортсменов к международным стартам, чтобы показать хороший результат", - отметил олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Ранее стало известно, что в женском и мужском отборах заявлены россияне Петросян и Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские спортсмены будут принимать участие в отборе в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил до участия в квалификации спортивные пары и танцевальные дуэты из России.