Вопрос нового утсава находится на рассмотрении Верховным судом Индии с 2017 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Сборной Индии и клубам страны угрожает отстранение от международных соревнований в случае невыполнения до 30 октября требований Международной федерации футбола (ФИФА) и Азиатской конфедерации футбола (АКФ) об изменении устава.

Как сообщает агентство Press Trust of India, невыполнение требования принять и ратифицировать новый устав к этой дате может заставить Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировать заявку Индии на проведение Олимпийских игр в 2036 году.

ФИФА и АКФ в письме президенту сеиндийской федерации футбола Кальяну Чаубею выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в принятии нового устава организации, вопрос о котором находится с 2017 года на рассмотрении Верховного суда Индии. "Всеиндийской федерации футбола необходимо добиться от судебной инстанции утверждения пересмотренного устава, приведения его в соответствие с уставами ФИФА и АКФ, а также его ратификации к 30 октября", - говорится в письме международных организаций.

В нем подчеркивается, что невыполнение "может повлечь решения, включая возможную дисквалификацию Индии от участия в международных соревнованиях". Как отмечает PTI, новый устав федерации должен устранить предпосылки к скандалам организации с ее коммерческими партнерами из-за их вмешательства в спорт, что привело к парализации футбольного календаря в Индии в настоящее время.

Нью-Дели в октябре прошлого года официально уведомил МОК о намерении провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года. Интерес к проведению Олимпиады неоднократно высказывал премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди. Он отмечал, что его страна приложит все усилия для организации Игр. Индия еще ни разу не принимала международные соревнования такого уровня.

МОК считает, что прежде чем начать подготовку, Индии необходимо устранить ряд внутренних проблем в спорте, включая проблему допинга, а также причины неудовлетворительных спортивных результатов республики. На Олимпиаде в Париже индийская команда заняла 71-е место с шестью медалями.