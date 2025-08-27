Генеральный директор "Сочи" был отстранен на четыре года

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело бывшего хоккеиста сборной России, генерального директора "Сочи" Игоря Григоренко на основании доказательств как со стороны игрока, так и со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС рассказал юрист Григоренко Юрий Зайцев.

О дисквалификации Григоренко стало известно 22 августа. Он был отстранен на четыре года начиная с 12 августа 2025 года.

"Игорь Григоренко не признавал свою вину при производстве в первой инстанции и не принимал участия в рассмотрении дела в этой инстанции, - сказал Зайцев. - Отсутствие ответа на обвинения IIHF не лишает спортсмена права подать апелляцию. Игорь планирует обжаловать решение IIHF в CAS, который будет рассматривать дело по существу на основе доказательств от обеих сторон".

В среду IIHF сообщила, что расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выявило наличие в допинг-пробе Григоренко несколько запрещенных веществ. Сама допинг-проба была взята 12 марта 2015 года после матча Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА, за который выступал тогда Григоренко, и финским "Йокеритом". Международная федерация также сообщила, что Григоренко было предъявлено официальное обвинение и предоставлена возможность выступить с ответом. По утверждению IIHF, россиянин не сделал этого, что означает признание нарушения и согласие на четырехлетний срок дисквалификации в соответствии с действующими правилами.

По информации "Советского спорта", решение о дисквалификации было принято на основании базы данных LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.