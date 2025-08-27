Инфраструктура махачкалинского "Динамо" не пострадала после землетрясения

Подземный толчок магнитудой 5,5 в районе Каспийского моря был отмечен 26 августа в 41 км к северо-западу от Дербента

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Инфраструктура махачкалинского футбольного клуба "Динамо" не пострадала после землетрясения в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Подземный толчок магнитудой 5,5 в районе Каспийского моря был отмечен 26 августа в 23:33 мск в 41 км к северо-западу от Дербента.

"Все нормально, все живы и здоровы. Никто и ничто не пострадали. Основной состав команды в Ростове-на-Дону", - сказал Газизов.

В среду махачкалинское "Динамо" на выезде сыграет с "Ростовом" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России.