Дело о пропаже пловца Свечникова передали в судебные органы Турции

Николай Свечников пропал 24 августа во время международного заплыва через Босфор

СТАМБУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Дело о пропаже российского пловца Николая Свечникова в ходе заплыва через Босфор передано в судебные органы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Турции.

"Дело передано в судебные органы, соответствующие государственные учреждения активно проводят поисково-спасательные и следственные мероприятия, - сказали в пресс-службе. - Олимпийский комитет Турции внимательно следит за ходом процесса и действует в полном сотрудничестве со всеми органами власти. Мы будем продолжать регулярно предоставлять обновленную информацию, чтобы обеспечить общественность точной и достоверной информацией".

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.