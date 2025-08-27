Арена станет одной из основных площадок проведения мероприятий международного форума "Россия - спортивная держава"

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" устранило дефекты кровли стадиона "Самара-Арена", где состоятся мероприятия международного форума "Россия - спортивная держава" с 5 по 7 ноября. Остальные нарушения будут устранены в ближайшее время, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Генеральным подрядчиком строительства стадиона "Казань" в рамках гарантийных обязательств выполнены работы по устранению дефектов кровли, - говорится в сообщении. - Согласно заключению автора проекта "Стальпроект", стадион может эксплуатироваться в штатном режиме. Все работы, связанные с устранением дефектов на стадионе "Самара-Арена", находятся на финишной прямой".

Ранее вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что устранена большая часть недостатков на стадионе.

"Самара-Арена" станет одной из основных площадок проведения мероприятий международного форума "Россия - спортивная держава" с 5 по 7 ноября. В том числе на стадионе запланировано проведение всероссийских соревнований по гонкам дронов.