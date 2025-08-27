Турнир пройдет 28-31 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Лучший снайпер "Спартака" в прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Адам Ружичка может сыграть в одном из заключительных матчей на Кубке мэра Москвы. Об этом журналистам рассказал спортивный директор "Спартака" Роман Беляев.

Ранее 26-летний словацкий нападающий продлил контракт со "Спартаком" на два года.

"Ружичка сейчас тренируется с неиграющим составом. Уверен, что он наберет форму. Возможно, он примет участие в одной из заключительных игр Кубка мэра", - сказал Беляев.

Спортивный директор также рассказал о селекции клуба в межсезонье. "Планы по укреплению обороны остаются. Несколько серьезных игроков до нас не доехали. Вратари и линия атаки укомплектованы, в оборону нужен сильный защитник в первую-вторую пару", - пояснил Беляев.

