КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Защитник Илья Карпухин стал игроком казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба агентства Winners, которое представляет интересы игрока.

Ранее в среду СКА объявил о расторжении контракта с Карпухиным. По информации "Спорт-Экспресса", зарплата игрока составит 25 млн рублей в год.

Карпухину 27 лет. По ходу прошлого сезона он перешел в СКА из челябинского "Трактора". В 68 играх предыдущего регулярного чемпионата защитник забросил 7 шайб и сделал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка по системе "гол + пас" в 6 встречах.