В "Локомотиве" назвали фейком информацию о запрете на трансферы легионеров

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Информация о запрете для спортивного блока московского "Локомотива" подписывать иностранных футболистов является фейком. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Ранее портал "Чемпионат" со ссылкой на источники сообщил, что руководство "Локомотива" запретило спортивному блоку подписывать иностранных футболистов до конца летнего трансферного окна.

"Каждый день появляется "интересная" информация, являющаяся очередным фейком. Что могу сказать - спасибо за внимание к клубу, в частности, к работе нашего спортивного блока", - сказал Нагорных.