МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация городошного спорта России и Финансовый университет при правительстве РФ объявили о создании студенческой лиги, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Запуск соревнований планируется в следующем году. Ожидается, что к лиге присоединятся команды ведущих вузов страны и всех филиалов Финансового университета.

О создании студенческой лиги объявила глава Федерации городошного спорта Надежда Павлова на открытии фотовыставки, посвященной развитию городков, в здании Финансового университета. "Сегодня мы заявляем о создании студенческой лиги, - сказала Павлова. - Мы очень стараемся делать городки привлекательными для молодежи".

По словам ректора университета Станислава Прокофьева, городки являются исконно российским видом спорта, и их необходимо развивать. "Надо знать свою историю и возвращаться к истокам. Мы проанализировали, в каких направлениях нужно развивать отечественные традиционные виды спорта. Где Россия всегда была первой, создавала их и развивала их первой. И одним из таких видов является пусть не олимпийский, но международный вид спорта городки. Истоки этого вида спорта были на Руси, и мы решили по мере своих сил поддержать его возрождение в студенческой среде в нашей стране", - сказал ТАСС Прокофьев.

Фотовыставка "Городки - искусство побеждать" составлена из уникальных архивных и современных кадров. На них запечатлены исторические моменты развития городошного спорта в России. В частности, есть кадры игры в городки Владимира Путина, Льва Толстого, патриарха Кирилла, Федора Шаляпина и других. После церемонии открытия Павлова подарила футболки с изображением Путина, играющего в городки, президенту Финансового университета Михаилу Эскиндарову и Прокофьеву. "Эта футболка - это тренд, который подхватил и наш министр спорта Михаил Дегтярев. В ней он появляется на многих мероприятиях, особенно молодежных", - рассказала Павлова.