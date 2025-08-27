Испанского специалиста под руки увели в раздевалку по ходу второго тайма при счете 3:0 в пользу "Краснодара"

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Сочи" Роберт Морено покинул скамейку по ходу матча третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу с "Краснодаром" из-за недомогания. Встреча прошла в Сочи.

Испанского специалиста под руки увели в раздевалку по ходу второго тайма при счете 3:0 в пользу "Краснодара". Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Морено 47 лет, он возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 сочинская команда заняла последнее, 16-е место в Мир - Российской премьер лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. Спустя год "Сочи" вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Пари Нижний Новгород".

В текущем сезоне РПЛ "сочи" после шести туров набрал 1 очко и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. В группе В "пути РПЛ" Кубка России "Сочи" с двумя очками располагается на последней 4-й строчке.