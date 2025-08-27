ЦСКА обыграл "Балтику" в матче Кубка России благодаря двум голам с пенальти

Оба мяча с пенальти забил Иван Обляков

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Калининграде.

Оба мяча с пенальти забил Иван Обляков (77-я и 90-я минуты).

ЦСКА набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице группы D. "Балтика" потерпела третье поражение подряд. Калининградская команда не набрала очков и занимает последнюю, четвертую строчку. В четверг в другом матче квартета московский "Локомотив" (3 очка) примет тольяттинский "Акрон" (5).

18 сентября ЦСКА и "Балтика" сыграют между собой в Москве в матче четвертого тура.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).