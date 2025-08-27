Боксера Курбанова дисквалифицировали на три года за допинг

В пробе бывшего претендента на титул чемпиона мира WBA были обнаружены дростанолон и его метаболит

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение наложено с 1 августа 2025 года с зачетом отбытого срока временного отстранения с 24 июля. В пробе боксера были обнаружены дростанолон и его метаболит.

Курбанову 30 лет. В профессиональном боксе он одержал 26 побед (14 нокаутом) и потерпел 2 поражения. В 2024 году Курбанов встретился с Исраилом Мадримовым из Узбекистана в бою за титул чемпиона мира WBA и проиграл техническим нокаутом в 5-м раунде. В прошлом поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA он уступил соотечественнику Павлу Сосулину решением судей. Курбанов ранее владел интернациональным и интерконтинентальным поясами Всемирной боксерской организации (WBO), титулом чемпиона мира WBO среди молодежи, серебряным поясом чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета.