Последними участниками стали "Бенфика", "Брюгге", "Карабах" и "Копенгаген"

ТАСС, 28 августа. Португальская "Бенфика" со счетом 1:0 обыграла турецкий "Фенербахче" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышла в общий этап турнира. Встреча прошла в Лиссабоне.

Мяч на 35-й минуте забил турецкий футболист Керем Актюркоглу. На 82-й минуте за две желтые карточки с поля был удален игрок "Фенербахче" Талиска. Первый матч в Стамбуле завершился со счетом 0:0.

По итогам заключительных ответных матчей раунда плей-офф квалификации в общий этап также вышли бельгийский "Брюгге", азербайджанский "Карабах" и датский "Копенгаген".

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа. Турнир стартует 16 сентября. Каждая команда проведет по восемь матчей (по два с командами из каждой корзины).

В первую корзину попали действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Реал" и "Барселона", германские "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси" и итальянский "Интер". Во второй корзине оказались английский "Арсенал", германские "Байер" и "Айнтрахт", испанские "Атлетико" и "Вильярреал", итальянские "Аталанта" и "Ювентус", бельгийский "Брюгге" и португальская "Бенфика". Третью корзину составили нидерландские "Аякс" и ПСВ, итальянский "Наполи", португальский "Спортинг", греческий "Олимпиакос", чешская "Славия", норвежский "Будё-Глимт", английский "Тоттенхэм" и французский "Марсель". В четвертую корзину попали "Монако", турецкий "Галатасарай", бельгийский "Юнион", азербайджанский "Карабах", испанский "Атлетик", английский "Ньюкасл", кипрский "Пафос", датский "Копенгаген" и казахстанский "Кайрат".

В общем этапе Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами в составе. За "Кайрат" выступает защитник Егор Сорокин, в "Пари Сен-Жермен" играет вратарь Матвей Сафонов, в "Монако" - полузащитник Александр Головин, в "Будё-Глимт" - голкипер Никита Хайкин.