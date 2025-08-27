"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу четвертого дивизиона в Кубке английской лиги

МЮ сравнял счет за минуту до конца, но уступил в серии пенальти

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл представителю четвертого по силе дивизиона "Гримсби" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги по футболу.

Основное время закончилось со счетом 2:2, в серии пенальти точнее оказался "Гримсби" - 12:11. Забитыми мячами в составе "Гримсби" отметились Чарльз Вернам (22-я минута) и Тайрелл Уоррен (30). У "Манчестер Юнайтед" отличились Брайан Мбеумо (75) и Харри Магуайр (89).

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является действующий обладатель трофея "Ливерпуль", выигравший турнир десять раз.

Действующим обладателем трофея является "Ньюкасл". "Манчестер Юнайтед" выигрывал турнир шесть раз. В последний раз манкунианцы побеждали в 2023 году.