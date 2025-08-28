Самсонова не смогла пробиться в третий круг US Open

Во втором раунде она проиграла австралийке Присцилле Хон

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла австралийке Присцилле Хон в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу австралийской теннисистки, выступающей без номера посева. Самсонова была посеяна на турнире под 17-м номером. В третьем круге Хон сыграет с американкой Энн Ли (без номера посева).

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 20-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Хон 27 лет, она располагается на 126-м месте в мировом рейтинге. На счету спортсменки нет титулов под эгидой WTA. Выход в третий круг текущих соревнований является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат США - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).