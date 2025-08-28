Белоруска Арина Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:4), 6:2

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу белорусской теннисистки, выступающей под 1-м номером посева. Кудерметова не получила номер посева на турнире. В третьем круге Соболенко сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (31-й номер посева).

Кудерметовой 22 года, она располагается на 67-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки нет побед на турнирах под эгидой организации. Выход во второй круг Открытого чемпионата США в этом году является лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема.

Соболенко 27 лет, она является первой ракеткой мира. На счету спортсменки 20 титулов WTA. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала три раза - дважды на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и один раз на Открытом чемпионате США (2024).

Открытый чемпионат США - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).