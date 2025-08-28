Россия сегодня по большей части закрыта в себе — границы, сложные визы, длинные перелеты. Но порой это даже к лучшему. Потому что именно здесь, внутри, скрываются такие монстры природы, что никакая Греция или Испания и близко не стоят. Один из них — плато Путорана. Территория больше Великобритании, один из самых труднодоступных уголков планеты. Заповедник без правил, загадка, о которой даже президент Путин говорил, что мечтает сюда попасть.

Я прилетел с простой задачей: проверить, возможно ли заняться спортом там, где нет ни связи, ни дорог — только тысячи водопадов и озер, миллионы комаров и миллиарды лет первозданной тишины. А еще — запечатлеть всю эту красоту на фото и видео. И задача оказалась выполнимой.

День первый

Перелет из Москвы в Норильск, который встретил свинцовыми тучами. Дальше четыре часа на лодке к озеру Лама, пока дождь и туман пытаются выгрызть остатки энтузиазма. Но тут нет права на отдых. Сошел на полуостров Каменный — 300 км за полярным кругом, — и сразу марш-бросок по тайге. Мокро, скользко, каждая тропа — как задание на выносливость. Сотни раз слышал, что спорт — это дисциплина. Здесь же спорт — это выживание.

© Андрей Карташов/ ТАСС

Ощущение, что попал в другой мир, пришло мгновенно. Тайга обволакивает тебя своей сыростью, своими бесконечными стволами и миллионами насекомых, которых, видимо, вывели в аду. Комары здесь — хозяева. Без сетки или репеллента ты их бесплатный шведский стол.

Мы тащились по склонам, продираясь через дебри, ища водопады. Дроны визжали в небе, как безумные осы, снимая недоступные углы планеты, нетронутые миллионы лет. И каждый кадр — это плевок в лицо пляжному туризму. Тысячи озер, тысячи водопадов, и половина из них даже названий не имеют. Чистая географическая анархия.

День второй

© Андрей Карташов/ ТАСС

Хайкинг превращается в экзамен по ГТО. Сотни метров вверх, километры по скалам. Спина мокрая, мышцы горят. Но дрон в небе снимает водопады, имен которых никто не знает. Эти кадры дороже любого финишного протокола. Тайга подсовывает мох, цветы, грибы размером с ладонь — все это выглядит так, будто мир только что сотворили заново.

Вечером, несмотря на проливной дождь, решил сесть в каяк. Вода в Ламе ледяная, четыре-семь градусов. Хватит одного неловкого движения — и ты памятник себе. Но если держишь ритм, то ловишь кайф, который никакой спортзал не даст. Завершение — баня на берегу. После нее даже комары кажутся не врагами, а массовкой для фильма о выживании.

День третий

© Андрей Карташов/ ТАСС

Случилось чудо: выглянуло солнце, и вместо унылой лодки домой — вертолет. Это как пересесть с велосипеда на болид "Формулы-1". С высоты плато открывается по-настоящему — растрепанная, суровая планета без людей. Мы добрались до Иркиндинского водопада, куда невозможно дойти на своих двоих. Вертолет приземлился в сотне метров. У дрона — последние проценты батареи, но их хватило. Кадры — доказательство того, что ты дышал в этом месте.

Итоги экспедиции

Возвращаться в цивилизацию всегда больно. После плато Путорана маршрутка в аэропорт кажется издевательством. Но внутри тебя — восторг. Потому что ты сделал это.

© Андрей Карташов/ ТАСС

И главный вывод: спорт в России — это не только стадионы, корты для падела и фитнес-клубы. Это еще и такие экспедиции. ГТО в тайге и горах — не норматив, а способ прожить три дня на пределе. И это лучше любого пляжа.

Плато Путорана не просто место на карте. Это вызов. Это спорт. Это жизнь. И лучший ответ на вопрос: чем заняться, когда беговая дорожка надоела, а тело требует движения.

Андрей Карташов